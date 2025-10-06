Jucătorul de la FCSB care poate încasă un milion de euro în acest sezon. Becali a confirmat totul: „Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul”

Gigi Becali este cunoscut pentru salariile generoase pe care le oferă jucătorilor de la FCSB. Patronul campioanei a plătit, în anii de când a intrat în fotbal, salarii totale de zeci de mii de euro.

Spre exemplu, Florin Tănase a adunat o avere la FCSB. A încasat un milion de euro anul trecut, din salarii și bonusuri și ar putea egala suma în acest sezon.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alintă el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…

Vezi-ți mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde că te duci în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine. Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă, la liturghii, la biserică, ce e mai frumos decât asta? Să stai în țara ta, cea mai puternică țară din lumea asta e România. Tănase merge la Biserică!”, a spus Gigi Becali.

Florin Tănase joacă la FCSB din 2016, exceptând perioada 2023-2024 când a fost legitimat la Al-Jazira și Al-Okhdood.

