„Am fost o rușine”. Liderul FCSB-ului nu a mai rezistat, după umilința cu Metaloglobus

Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, este dezamăgit de prestaţia lui şi a colegilor în meciul cu ultima clasată şi spune că este ruşinat de jocul făcut.

„Dezamăgire foarte mare! Începem din nou cu stângul după o serie de meciuri bune. Din păcate, în seara aceasta am condus cu 1-0, după aceea, în a doua repriză am primit două goluiri. Ok, se întâmplă, dar dacă pierdem dueluri aşa uşor cu adversari de pe ultimul loc, nu poţi să ai prea mari pretenţii.

Nu pot să spun că mă aşteptam la un asemenea rezultat. Odată ce ai doar 1-0 şi nu-ţi câştigi duelurile, se poate întoarce rezultatul în orice moment.

Nu am mai fost aşa supărat... nu cred c-am mai fost atât de supărat...

Păcat, trei puncte foarte importante pentru noi! Ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele două meciuri. Trebuie analizat, suntem la cel mai mare club. Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere!

Ne cerem scuze suporterilor care au fost la stadion şi celor din toată ţara, pentru că în seara asta am fost o ruşine.

Normal ca fanii să fie supăraţi, dar şi noi suntem supăraţi, trebuie să înţeleagă şi ei, că nu e uşor. Acum avem cea mai mare nevoie de ei!

Sunt convins că o să ne revenim. Noi tot timpul am început mai greu după pauza naţionalei. La ce play-off să ne gândim acum, când joci împotriva echipei de pe ultimul loc şi pierzi”, a declarat Florin Tănase după înfrângerea echipei FCSB, sâmbătă seara, la Clinceni, 1-2 cu Metaloglobus.

Ads