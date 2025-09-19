FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 17:08
314 citiri
FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă
Jucătorii de la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii.

Brigăzile de la cele două meciuri:

FC Argeş – Universitatea Cluj, ora 18.45

Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu

Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi

Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova, ora 21.00

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş

Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu

Craiova face legea în Liga 1. S-a distanțat la patru puncte de locul doi
Craiova face legea în Liga 1. S-a distanțat la patru puncte de locul doi
Echipa Universității Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanța, în etapa a noua din Superligă. Nsimba și-a încercat șansa în minutul 3, șutând...
Transfer de top la echipa ce a retrogradat din Superligă. Au adus un jucător cu peste 120 de meciuri într-o ligă de top din Europa
Transfer de top la echipa ce a retrogradat din Superligă. Au adus un jucător cu peste 120 de meciuri într-o ligă de top din Europa
Poli Iaşi a anunţat, joi, transferul mijlocaşului central defensiv Vladan Vidaković (26 ani, 1,93 m), născut la Novi Sad, Serbia. Format la Vojvodina Novi Sad, noul nosru mijlocaş a adunat...
#fotbal intern, #Universitatea Craiova, #u cluj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la WTA Seul contra multiplelor campioane de Grand Slam
  2. FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă
  3. Irina Rimes a fost înlocuită. Anunțul de ultimă oră al federației de fotbal
  4. Florin Marin, răpus de o boală cruntă: ”Îl vedeai cum se topește. Dacă ajunsese de la 110 kilograme la 40...”
  5. ”Simona Halep are dificultăți”. Ce-au remarcat americanii la fosta lideră mondială
  6. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”. Drama prin care trece un atlet de top. Vacanța care i-a schimbat total viața
  7. Ilie Dumitrescu e sfâșiat după accidentul produs de Toto: "E distrus! L-a crescut în puf"
  8. Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Sunt bani mulți la mijloc
  9. Motivul pentru care Lewis Hamilton și-a vândut toată colecția de mașini: "Am renunțat la toate, doar una mai mă interesează"
  10. Cristi Chivu, dialog aprins cu o jurnalistă. Ce-a spus românul despre soția Adelina