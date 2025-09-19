FRF a luat decizia, înainte de meciurile celor de la Universitatea Craiova și U Cluj, din următoarea etapă

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 17:08
Jucătorii de la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii.
Brigăzile de la cele două meciuri:
FC Argeş – Universitatea Cluj, ora 18.45
Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache
Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu
Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi
Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova, ora 21.00
Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Lucian Rusandu
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Romică Bîrdeş
Observatori: Andrei Ioniţă, Dan Potocianu
