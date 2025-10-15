Decizia luată de FRF, după moartea ”Copilullui teribil” ce a fost cu România la Campionatul Mondial

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:54
Decizia luată de FRF, după moartea ”Copilullui teribil” ce a fost cu România la Campionatul Mondial
Flavius Domide FOTO FB UTA

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Flavius Domide, care a încetat din viaţă sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani.

Momentul de reculegere se va ţine înaintea partidelor din această etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi Liga 3.

Fotbalist simbol în istoria clubului UTA Arad, pentru care a fost legitimat timp de 20 de sezoane, a fost participant cu naţionala României la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970.

Avea peste 300 de meciuri în prima divizie şi două titluri de campion, în 1969 şi 1970. Pentru România a evoluat în 17 meciuri şi a marcat 3 goluri.

