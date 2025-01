„Am făcut o țară întreagă mândră”. Daniel Bîrligea, după ce FCSB s-a impus în meciul cu Qarabag

Fotbalistul Daniel Bîrligea a declarat, joi seara, după victoria echipei FCSB în deplasare cu formația azeră Qarabag FK, cu scorul de 3-2, din Europa League, că el și colegii săi își doreau aceste puncte pentru a încerca să termine în primele opt locuri prima fază a competiției.

'Suntem cei mai fericiți, suntem mândri de ceea ce am făcut în teren. Am fost în dificultate de două ori, dar am avut puterea să revenim. Asta înseamnă să fii o echipă puternică și o să se vadă și mai departe, pentru că mai avem meciuri. Pe teren s-a văzut toți ne-am bătut pentru fiecare minge. Trebuia să luptăm pentru că era un meci important. Ne doream aceste puncte pentru a încerca să terminăm în primele opt locuri', a spus Bîrligea la postul DigiSport.

'Momentan suntem în grafic pentru primele 24 de locuri, dar noi ne dorim să urcăm, să facem un joc spectaculos joia viitoare (n.r. - cu Manchester United). Se văd optimile cu siguranță, mai avem un meci. Va fi care pe care, o să vedem. Noi vom lupta la maximum pentru a câștiga. Dar e posibil să prindem primele opt și cu un egal, nu se știe. Noi sperăm', a adăugat Bîrligea.

FCSB a învins echipa azeră Qarabag FK cu scorul de 3-2 (2-2), joi seara, pe Stadionul Republican ''Tofiq Bahramov'' din Baku, în etapa a șaptea a Europa League la fotbal.

Cu acest succes, FCSB a acumulat 14 puncte înainte ultimei etape (locul 6 provizoriu), care o va aduce la București pe Manchester United, pe 30 ianuarie.

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

