Gheorghe Hagi vrea să repare ”dezamăgirea” de la Buzău cu o victorie în disputa cu Dinamo

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că, după dezamăgirea pricinuită de înfrângerea din partida cu Gloria Buzău, scor 1-0, în deplasare, speră ca formaţia sa să arate mult mai bine în meciul cu Dinamo, din etapa a 12-a a Superligii.

"În primul rând întâlnim o echipă în formă, care s-a descurcat foarte bine în campionat până acum. E o echipă care marchează multe goluri. Noi, după dezamăgirea pe care am avut-o la Buzău, unde nu am fost inspiraţi, sperăm să arătăm foarte bine acasă. Pentru noi contează doar victoria, sunt trei puncte importante. Trebuie să fim mental foarte bine şi să ne facem jocul nostru, să impunem în ritmul şi intensitatea jocului. Sperăm să prindem o zi bună şi atacanţii noştri să fie mai inspiraţi. Pentru că şi la Buzău am avut ocazii de a marca, dar din păcate nu am făcut-o şi am fost dezamăgiţi", a declarat Hagi.

Tehnicianul anticipează că va fi o ediţie dificilă a Superligii, aşteptând de la jucătorii săi să marşeze mai mult pe latura ofensivă.

"E un campionat în care contează foarte mult detaliile. În fotbal contează întotdeauna atât faza ofensivă cât şi defensivă. Trebuie să faci în aşa fel încât să ajungi în careu, degeaba faci construcţie şi circulaţia mingii, dacă nu ataci poarta. Atunci poţi să marchezi goluri. Şi noi trebuie să lucrăm la aspectul ăsta ca echipă. Va fi un an greu, toată lumea trebuie să fie conştientă de lucrul ăsta. Toţi trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru Farul", a completat acesta.

Hagi s-a arătat încântat de aprobarea construcţiei noului stadion din Constanţa afirmând că obiectivul clubului ar trebui să fie în următoarea perioadă atragerea unui număr cât mai mare de suporteri.

"E foarte bine că stadionul va fi plin, dar acum este mic. Să vedem atunci când va fi gata noul stadion, cum va veni Constanţa şi Dobrogea la meciuri. Să vedem atunci 15.000 de abonaţi, acolo trebuie să fie targetul. Dobrogea e mare şi Farul este cea mai iubită echipă din Dobrogea. Asta este direcţia în care trebuie să meargă Farul, mai ales că s-a aprobat construcţia noului stadion. Toţi să vină să susţină Farul", a mai spus Hagi.

Echipa de fotbal Farul Constanţa va întâlni formaţia Dinamo, pe stadionul Central din Ovidiu, vineri, de la ora 21:00, într-o partidă din cadrul etapei a 12-a a Superligii.

