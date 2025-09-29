”Să nu mă sunați că ies scântei!” / ”Vai, vai, vai”. Gigi Becali, anunț în direct

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:10
649 citiri
”Să nu mă sunați că ies scântei!” / ”Vai, vai, vai”. Gigi Becali, anunț în direct
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB are două victorii consecutive, după ce le-a învins pe Go Ahead Eagles și Oțelul Galați, iar acum elevii lui Elias Charalambous se pregătesc de alte două meciuri tari, cu Young Boys Berna și cu Universitatea Craiova.

Gândul lui Gigi Becali este doar la meciul cu echipa din Oltenia. Mizează pe Darius Olaru că va rezolva meciul cu Craiova și anunță o sărbătoare mare, în cazul unei victorii cu echipa lui Rădoi.

”Olaru, pe zi ce trece, e mai bun, mai bun, mai bun! Și dacă revine Olaru, nu-mi mai stă nimeni în față. Dacă bat și Craiova, vai, vai, vai. Să nu mă sunați dacă bat Craiova! Să nu sunați că ies scântei”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB - Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

FCSB și Craiova luptă pentru România. Cum arată clasamentul coeficienților după victoria din Olanda
FCSB și Craiova luptă pentru România. Cum arată clasamentul coeficienților după victoria din Olanda
FCSB a început noul sezon de Europa League cu o victorie în fața celor de la Go Ahead Eagles. Rezultatul este unul foarte important, mai ales dacă ne uităm la clasamentul coeficienților....
„Am fost nedrepți cu el". Elias Charalambous, despre jucătorul „uitat” de la FCSB
„Am fost nedrepți cu el". Elias Charalambous, despre jucătorul „uitat” de la FCSB
FCSB a obținut a doua victorie consecutivă: după 1-0 cu Go Ahead Eagles, acum campioana a câștigat, tot cu 1-0, și cu Oțelul Galați, în campionat. Urmează meciul cu Young Boys Berna, din...
#fotbal intern, #Universitatea Craiova, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! FIFA a decis: 0-3 la "masa verde", dupa ce au castigat cu 2-0 pe teren, si pot pierde calificarea la CM

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meci amânat în Spania pentru echipa internaționalului român. Ce se întâmplă la Valencia
  2. Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară
  3. Fostă lideră mondială în WTA, a anunțat că e însărcinată. E impresionant cum și-a cunoscut soțul model
  4. ”Să nu mă sunați că ies scântei!” / ”Vai, vai, vai”. Gigi Becali, anunț în direct
  5. Emma Răducanu, aproape de o mare surpriză. Cum s-a descurcat la WTA Beijing
  6. Victorie uriașă pentru sportivul român. Meci electrizant, cu campionul european
  7. „Nu pot decât să-i felicit că au găsit un idiot să plătească atâția bani.” Cel mai criticat transfer al verii, analizat de o legendă a fotbalului
  8. „Mi s-a întâmplat să-mi pierd controlul”. Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City explică de ce nu a reușit să se impună sub comanda lui Guardiola
  9. Lewis Hamilton, distrus de durere! Și-a pierdut cel mai bun prieten
  10. United „și-a pierdut sufletul”. Critici dure lansate de legenda „diavolilor”