”Să nu mă sunați că ies scântei!” / ”Vai, vai, vai”. Gigi Becali, anunț în direct

FCSB are două victorii consecutive, după ce le-a învins pe Go Ahead Eagles și Oțelul Galați, iar acum elevii lui Elias Charalambous se pregătesc de alte două meciuri tari, cu Young Boys Berna și cu Universitatea Craiova.

Gândul lui Gigi Becali este doar la meciul cu echipa din Oltenia. Mizează pe Darius Olaru că va rezolva meciul cu Craiova și anunță o sărbătoare mare, în cazul unei victorii cu echipa lui Rădoi.

”Olaru, pe zi ce trece, e mai bun, mai bun, mai bun! Și dacă revine Olaru, nu-mi mai stă nimeni în față. Dacă bat și Craiova, vai, vai, vai. Să nu mă sunați dacă bat Craiova! Să nu sunați că ies scântei”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB - Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

