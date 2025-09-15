„Olaru mi-a spus că se lasă de fotbal”. Gigi Becali, anunț șocant în direct

FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în campionat. Echipa este într-un moment foarte dificil, fiind mai aproape de retrogradare decât de playoff. După meciul de la Miercurea Ciuc, Gigi Becali i-a băgat pe jucători în ședință.

El spune că Darius Olaru nu mai vrea să joace în partea stângă a terenului și chiar a amenințat, exagerând, că mai bine se lasă de fotbal.

„Eu pun 10 milioane că prindem play-off-ul, 10 milioane contra un euro, trebuie să spun ca să înțeleagă jucătorii. Trebuie să mergem să vorbim, fiecare vrea să fie șmecher, să arate, nu mai există cursivitate de pase, fiecare se dă care mai de care mai important. Tănase îmi place, a jucat, dar el vrea să alerge Olaru mai mult, Olaru vrea să stea acolo.

De acum înainte, cum sunteți voi stăpâni acasă și plătiți mobila, așezați, așa și eu vă dau salariul. Sunt mai mulți nemulțumiți că nu joacă, nu dau exemple, sunt nemulțumiți, ba că vor să se arate importanți, ba că s-au săturat. Au bani mulți oamenii, nu au griji. Pe bună dreptate iau banii, că ei au câștigat, sunt oameni care mi-au spart niște bani.

Olaru a zis că el nu joacă în stânga, că se lasă de fotbal, așa mi-a zis. (n.r. intervine Marius Șumudică - „Ai cele mai bune condiții te plătesc, ia lasă-te dacă nu ai dat acum randament”) Dar nu pot să-i zic să se lase, că îl iubesc, nu i-am zis până acum. El e pe post cu Tănase, sunt amândoi valoroși, așa i-am băgat închizători, dar mi-a zis MM că jucăm cu Csikszereda, așa se numește, nu?! Miercurea Ciuc, și a zis că nu-s probleme, să joace amândoi.

Mă gândeam eu că o echipă de Divizia B te domină în repriza a doua? Edjouma a fost bine la antrenamente, de asta mi-au spus să-l iau în calcul. Nu am nevoie de un gol cu capul, marcăm noi cumva. De acum încolo se va schimba structura de echipă și vor juca alți jucători, să vedem altă formulă.

Dacă tot avem play-off-ul compromis, o să jucăm altă formulă. Nu-i mai bag pe Tănase și Olaru împreună, o să joace o repriză unul, o repriză altul, dar nu împreună”, a spus Becali.

Patronul de la FCSB anunță că îi va muta poziția din teren lui Daniel Bîrligea, el urmând să joace în bandă, așa cum o făcea și la CFR. Vârf va fi Thiam.

„Bîrligea o să joace și el. Eu, când l-am luat pe Bîrligea, juca în bandă, îmi plăcea când venea din viteză, era foarte fericit. El joacă și număr 9 bine. Ia joacă tu atacant în bandă, gata.

Miculescu nu are realizări, îl bag cu echipe străine, dar nu are realizări cu echipe mici. Joacă Bîrligea în bandă și în atac cu Alibec sau Thiam.

Joacă și tu, Politic, că te-am luat ca mare fotbalist: Bîrligea în dreapta, Politic în stânga, în atac Thiam sau Alibec. Thiam nu a avut cu cine, dar s-a văzut că are putere, ține mingea, mi-a plăcut de el, a avut realizări, doar că nu a avut cu cine.

O să-i încerc o repriză, să-l văd pe Bîrligea atacant în dreapta. Nu l-am văzut număr 9 la CFR, din bandă l-am luat, avea viteză, zici că era rachetă. De „Lăcătuș” l-am luat pe Bîrligea: a învățat să dribleze, știe, că nu prea dribla. Viteză are, ia să-l bag în dreapta, e săgeata din Carpați.

O să zică Șumudică probabil că nu-i așa, dar vreau să mă conving eu. Pe Olaru l-am văzut în minutul 15-20, până atunci nu l-am văzut”, a mai spus Gigi Becali, luni dimineață, la Fanatik.

