Primul jucător care pleacă de la FCSB, după umilința din Macedonia. Becali s-a enervat teribil pe el

Ovidiu Perianu, mijlocașul central ce a revenit la FCSB în această vară, după un împrumut la Unirea Slobozia, este primul jucător la care FCSB renunță, după umilința din Macedonia.

El este dorit de Gheorghe Hagi la Farul Constanța, iar Becali a anunțat că aceasta va fi, cel mai probabil, noua lui destinație.

”O spun pentru că trebuie să se știe. Am vrut să-l dăm pe Perianu, dar 'stai să vezi că face bine antrenamente, bagă topoare și e păcat să nu-l ținem, că e al nostru, produs al academiei'. Perianu a stricat tot de când a intrat. Liber în centrul terenului, el dă mingea în aut. Eu am hotărât și i-am zis lui Mihai: 'Gata, afară din lot!'.

Nu m-am supărat pe el, că atât poate. La mine nu e supărare, dar, dacă nu îl am eu în lot, nu-l bag. M-ați înțeles? Ce rost are să ai în lot un jucător care nu e de teapa ta? Du-te, tată, unde e de teapa ta! Pe Perianu i-l dau gratis lui Gică, am vorbit deja cu Iașko”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Perianu a mai jucat la U Cluj, Chindia Târgoviște, FC Botoșani, FC Buzău și Unirea Slobozia.

