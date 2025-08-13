Gigi Becali, atac la Gino Iorgulescu: „Nu e bun”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 12 August 2025, ora 23:41
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a lansat un atac la adresa lui Gino Iorgulescu, fiind nemulțumit de contractul de televizare pe care LPF l-a semnat. Concret, Gigi Becali crede că durata actualului contract este prea mare.

EAD, firma care a cumpărat drepturile de televizare, a semnat un acord valabil până în 2035 cu LPF. Becali crede că asta face ca Liga să nu poată să mărească, de la o negociere la alta, suma pe care o plătește deținătorul.

„Pe 10 ani nu este în regulă. Toate contractele se fac pe 3-4 ani, pentru că lumea crește, avansează economic, inclusiv în România. Au făcut pe mulți ani. Eu nu trăiesc din drepturile de televizare. La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă.

Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Firma EAD plătește acum 31 de milioane de euro. Noul contract va ajunge până la 40 de milioane de euro.

