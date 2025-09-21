Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o discuție cu Mihai Pintilii despre un jucător de la FCSB. Este vorba despre Vlad Chiricheș. Conform patronului, fotbalistul nu mai poate juca mijlocaș din cauza condiției fizice.

În schimb, Becali spune că se teme să îl folosească pe poziția de fundaș central. Din acest motiv, Becali a vorbit iar despre posibilitatea ca Chiricheș să se retragă

”M-a sunat Pintilii și mi-a zis de Chiricheș: `Nu mai poate la mijlocul terenului, dacă vreți, băgați-l fundaș central`. Le-am zis, mă enervez dacă pierde mingea acolo. Nu mai poate, i-a scăzut viteza.

Îi expirase contractul, eu m-am rugat de el, dar nu mai poate. I-am propus (n.r.- să se retragă), acum să vedem în iarnă. Stai, mă, acolo în club. Rămâi lângă Pintilii, stați acolo pe viață”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Chiricheș a jucat 14 meciuri la FCSB, în acest sezon.

