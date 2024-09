”Voi vreţi să facem mişto?”. Becali, mesaj clar pentru Charalambous: ”La revedere”

Gigi Becali a analizat prestația FCSB-ului, din disputa cu CFR Cluj, terminat 2-2. Printre altele, el a analizat cele patru schimbări făcute la pauză. El spune că adversarii au jucat foarte slab.

Becali i-a spus lui Charalambous să își ia ”la revedere” de la sistemul de joc cu doi închizători, anunțând că echipa va juca un alt sistem.

“Voi vreţi să facem mişto? M-aţi sunat la mişto? Am făcut patru schimbări, puteam să fac şi cinci. Am luat un punct afară la CFR Cluj, am câştigat un punct faţă de Craiova. Cu ei ne batem la titlu.

Îmi pare rău că nu i-am bătut că aşa nu îi mai prinzi pe CFR Cluj. Ceilalţi nu mă interesează. Să spun că ne batem cu U Cluj la campionat? Nu vreau să o depăşim pe U Cluj.

De ce să o depăşim? Că o depăşesc şi alţii. Vreau să rămână acolo ea. Să rămână şi Galaţiul acolo. Şi Dinamo. De ce să le depăşesc? La un moment dat le vom depăşi. Avem şi noi un meci cu Botoşani. Dacă nici pe ei nu-i batem?

Nu există pericol ca U Cluj să se bată la campionat. Nu cred. Bîrligea este altceva. Eu cred că este mai bun ca Louis Munteanu. E mai puternic, mai vitezist. Munteanu are execuţii.

Dacă se vând toate pachetele înseamnă 4.3 milioane de euro pe patru meciuri. Apoi mai avem, probabil, încă un meci. Sunt convins că ne vom califica mai departe. Una peste alta sunt mulţumit astă seară.

Eram nemulţumit de joc, dar dacă a jucat extraordinar a doua repriză… sunt mulţumit. Să vedem în căutarea primului 11. Să vedem cine. Băluţă şi-a câştigat dreptul de joc.

Băluţă apare, Bîrligea apare, Popescu apare şi el că nu avem U-21. O să iasă Miculescu, Popa, Baeten. O să apuce şi Ştefănescu până când demonstrează. La revedere cu doi închizători.

Am văzut ce înseamnă Tănase la mijlocul terenului. Va fi Tănase cu Olaru şi Şut. Vreau să dăm 4-5 goluri, să năucim adversarul. Nu o să fie chiar aşa de obositor. O să fie şi pauză.

Nu facem două echipe. Facem o echipă care să joace şi colo şi colo. Nu mai facem două echipe. O să joace cei valoroşi”, a spus Gigi Becali la Digisport.

