Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor.”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:06
226 citiri
Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor.”
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a remizat pe terenul CFR-ului, scor 2-2. Campioana României rămâne în partea de jos a clasamentului, cu doar șase puncte în opt etape. Craiova e lider, cu 20 de puncte.

La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că va mai transfera un jucător la echipă, un fundaș central. Asta pentru că este nemulțumit de Mihai Popescu. Spune că acesta are evoluții slabe după ce și-a schimbat religia.

„Tănase e jucătorul care… Șut e în revenire, Lixandru iar este bine, Olaru încă nu e ce trebuie. Domne, e bine și 2-2, e bine că nu am pierdut! Să câștigăm celelalte meciuri, nu e încă târziu. Mai sunt 7 meciuri, apoi încă 15, deci 22 de meciuri.

Trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central, avem probleme la fundașii centrali. Fundașul central trebuie să fie înlocuitorul lui Popescu. Săracul, el e băiat bun, dar ce să fac dacă s-a schimbat după ea… El a recunoscut că s-a dat după ea, nu ea după el, asta e, soția e mai tare.

A zis: «Nea Gigi, nu mă interesează religia, nu mai pot eu de religia lor, am vrut liniște în familie». El nu are păcat, pentru pace a făcut un compromis. E băiat bun. Fac o mărturisire, să știe lumea toată”, a spus Gigi Becali, după meci la Digi Sport.

Becali trebuie să se grăbească dacă vrea să facă transferul. Doar până mâine mai poate înscrie jucători pe lista UEFA, în caz contrar fundașul transferat nu va putea fi folosit decât în campionat.

S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”
S-a săturat. „Puștiul minune” de la FCSB vrea să plece de la echipă. Becali i-a răspuns imediat: „Trebuie să joace fotbal.”
FCSB ar putea rămâne fără Octavian Popescu. Jucătorul de 22 de ani s-a săturat de criticile patronului Gigi Becali și vrea să joace pentru o nouă echipă, unde să poată să își...
Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”
Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”
După calificarea în Europa League, patronul Gigi Becali a dezvăluit care e marea problemă a FCSB-ului, în ceea ce privește alcătuirea echipei. Astfel, Gigi Becali se plânge de faptul că...
#fotbal intern, #Gigi Becali, #FCSB , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat dupa CFR - FCSB 2-2

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Popovici a scris din nou istorie!” Performanța românului, după medalia de la Mondiale
  2. Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor.”
  3. Fantastic! A salvat 8 mingi de meci și s-a calificat în sferturi la US Open
  4. Ce lovitură! Au scris istorie pentru Real Madrid, PSG și Manchester City, iar acum semnează și în ianuarie vin la București
  5. Novak Djokovic, a 14-a oară în sferturi la US Open. Un singur jucător are mai multe
  6. Andrei Rațiu contra Lamine Yamal. Cum s-a descurcat echipa românului în meciul cu FC Barcelona
  7. Calificare superbă la US Open. Cine e românca ajunsă în optimi
  8. Cristi Chivu, primul eșec la Inter, pe teren propriu, contra unui alt român
  9. CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri
  10. Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League