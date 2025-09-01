Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. S-a supărat pe jucătorul ce a renunțat la ortodoxie: „Nu mai pot eu de religia lor.”

FCSB a remizat pe terenul CFR-ului, scor 2-2. Campioana României rămâne în partea de jos a clasamentului, cu doar șase puncte în opt etape. Craiova e lider, cu 20 de puncte.

La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că va mai transfera un jucător la echipă, un fundaș central. Asta pentru că este nemulțumit de Mihai Popescu. Spune că acesta are evoluții slabe după ce și-a schimbat religia.

„Tănase e jucătorul care… Șut e în revenire, Lixandru iar este bine, Olaru încă nu e ce trebuie. Domne, e bine și 2-2, e bine că nu am pierdut! Să câștigăm celelalte meciuri, nu e încă târziu. Mai sunt 7 meciuri, apoi încă 15, deci 22 de meciuri.

Trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central, avem probleme la fundașii centrali. Fundașul central trebuie să fie înlocuitorul lui Popescu. Săracul, el e băiat bun, dar ce să fac dacă s-a schimbat după ea… El a recunoscut că s-a dat după ea, nu ea după el, asta e, soția e mai tare.

A zis: «Nea Gigi, nu mă interesează religia, nu mai pot eu de religia lor, am vrut liniște în familie». El nu are păcat, pentru pace a făcut un compromis. E băiat bun. Fac o mărturisire, să știe lumea toată”, a spus Gigi Becali, după meci la Digi Sport.

Becali trebuie să se grăbească dacă vrea să facă transferul. Doar până mâine mai poate înscrie jucători pe lista UEFA, în caz contrar fundașul transferat nu va putea fi folosit decât în campionat.

