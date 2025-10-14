Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 22:43
237 citiri
Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
Gigi Becali. Foto: hepta

Naționala de fotbal a Beninului a ratat orice șansă de a se califica la Campionatul Mondial ce va avea loc în 2026 în SUA, Canada și Mexic. Africanii au terminat pe trei în grupă, sub Africa de Sud, echipa lui Ngezana, calificată direct și sub Nigeria, care merge la baraj.

La Benin evolua și David Kiki, de la FCSB, dar și Yohan Roche, de la Petrolul. Antrenați de Gernot Rohr, ei nu au reușit să câștige meciul decisiv cu Nigeria, scor 4-0. Astfel, echipa lui Kiki, care a fost integralist, nu merge la Mondial.

A ratat calificarea și pleacă de la FCSB

David Kiki are parte de o supărare dublă, după ratarea calificării. Asta pentru că rămânerea lui la FCSB depindea de calificarea la Mondial, așa cum declarase anterior Gigi Becali.

Concret, Gigi Becali a spus, inițial, că vrea să scape de el în iarnă. Dar, când Benin a devenit favorită la calificarea la mondial, Becali s-a răzgândit. Asta pentru că echipele ce trimit jucători la turneul final primesc de la FIFA aproximativ 700.000 de euro pentru fiecare jucător. Kiki era astfel un interes financiar pentru FCSB.

Acum însă, el are șanse mari să plece de la echipă. FCSB în schimb își va încasa banii pentru că Ngezana, dacă nu se va accidenta, va fi la mondial.

Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta...
Lucescu nu l-a folosit deloc cu Austria, iar Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Lucescu nu l-a folosit deloc cu Austria, iar Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Florin Tănase, unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul României, a fost folosit doar câteva minute de Mircea Lucescu în dubla cu Moldova și Austria. Vedeta de la FCSB a...
#fotbal intern, #Gigi Becali, #FCSB , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
  2. Dezastru pentru Cosmin Olăroiu. Naționala sa a ratat calificarea directă la Mondiale. Ce urmează pentru antrenorul român
  3. Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea
  4. Moldova a luat primul punct în preliminarii după 6 meciuri, dar speră în continuare la Mondiale. Cum o ajută România
  5. Pierdere grea pentru naționala mică a României. Cum s-a încheiat meciul cu Cipru, în drumul spre Euro 2027
  6. Eșec dureros pentru Emma Răducanu, cu o adversară mult mai slab cotată. Ce i s-a întâmplat
  7. Naționala României care s-a ținut scai de Spania, într-un meci cu 5 goluri
  8. Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”
  9. Jucătorul naționalei l-a auzit pe Lucescu și a luat foc: ”Nu mai suntem copii, să ne speriem”
  10. Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!