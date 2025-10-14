Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB

Naționala de fotbal a Beninului a ratat orice șansă de a se califica la Campionatul Mondial ce va avea loc în 2026 în SUA, Canada și Mexic. Africanii au terminat pe trei în grupă, sub Africa de Sud, echipa lui Ngezana, calificată direct și sub Nigeria, care merge la baraj.

La Benin evolua și David Kiki, de la FCSB, dar și Yohan Roche, de la Petrolul. Antrenați de Gernot Rohr, ei nu au reușit să câștige meciul decisiv cu Nigeria, scor 4-0. Astfel, echipa lui Kiki, care a fost integralist, nu merge la Mondial.

A ratat calificarea și pleacă de la FCSB

David Kiki are parte de o supărare dublă, după ratarea calificării. Asta pentru că rămânerea lui la FCSB depindea de calificarea la Mondial, așa cum declarase anterior Gigi Becali.

Concret, Gigi Becali a spus, inițial, că vrea să scape de el în iarnă. Dar, când Benin a devenit favorită la calificarea la mondial, Becali s-a răzgândit. Asta pentru că echipele ce trimit jucători la turneul final primesc de la FIFA aproximativ 700.000 de euro pentru fiecare jucător. Kiki era astfel un interes financiar pentru FCSB.

Acum însă, el are șanse mari să plece de la echipă. FCSB în schimb își va încasa banii pentru că Ngezana, dacă nu se va accidenta, va fi la mondial.

