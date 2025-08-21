Lovitura dată de Gigi Becali: 20.000.000 de euro. ”Iar asta e important în fotbal”

FCSB este în fața unui tun financiar important. Campioana României se pregătește de dubla din playoff-ul Europa League, cu Aberdeen. Echipa lui Elias Charalambous este principala favorită a dublei.

Gigi Becali speră ca echipa lui să meargă în Europa League, pentru că asta va însemna un plus financiar important. O calificare în această competiție i-ar aduce venituri de până la 20 de milioane de euro, estimează el.

”Europa League se potrivește, dar se potrivește și Conference League. Noi, în acest moment, avem 10 milioane de euro asigurate.

Poate să fie Europa League, poate să fie 16.000.000, 20.000.000 de euro, dar la Conference, noi avem 10.000.000 asigurate.

Asta este important, să-ți asiguri bugetul. Apoi, din România, mai iei vreo 3.500.000 de euro de la televizoare (n.r. drepturi TV), mai iei 2.500.000 de euro de la sponsori, sunt 6.000.000 de euro.

Plus că mai încasezi 2.000.000 - 3.000.000 (n.r. alte venituri), ajungi la vreo 20.000.000 de euro.

Să spunem că cheltui 12.000.000, rămâi cu 8.000.000 de euro. Ca să poți să întărești echipa, să reinvestești cu 8.000.000, cum ar veni. Așa, nu mai scoți bani din buzunar, iar asta e important la fotbal”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

