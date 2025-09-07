„Băi, tu ești nebun”. Gigi Becali, furios după ce transferul pe care a încercat să îl facă la FCSB a picat. Cum a încercat să o păcălească pe Benfica

FCSB a încercat să-l transfere pe Mario Tudose, de la FC Argeș, jucător deținut în coproprietate de clubul din Trivale și de Benfica, din Portugalia. Mutarea însă a picat, iar Gigi Becali îi aduce acuzații grave lui Dani Coman, președintele lui FC Argeș.

Becali susține că, în timp ce era lângă tatăl lui Mario Tudose, Dani Coman i-a spus, la telefon, că îl sună tatăl fotbalistului. Acesta a fost momentul când Becali a renunțat la ideea transferului.

El spune că Benfica urma să fie păcălită în acest transfer: suma de un milion de euro, ce ar fi trebuit plătită de FCSB, ar fi fost împărțită în două contracte, astfel încât Benfica să primească 200.000 de euro în loc de 500.000.

"O să-i dau mesaj lui Coman. Eu mă uitam la voi, ca atare voi nu puteți să-mi dați informații despre Coman, că o să mi le dați pe alea pe care le știam și eu până ieri.

Adică: un om integru, curat, impresionant. Băi, băiatule! În viața vieților mele n-am întâlnit așa ceva, de când sunt eu.

(...) Îi zic lui Coman că am rezolvat cu taică-su lui Tudose, nu i-am spus că e la mine. 'Nea' Gigi, mă duc la primar la 17:30 și te sun'. / 'Când mă suni?' / 'Imediat cum ies'.

Trece timpul, nu mă sună. Îl sun eu. 'Nea' Gigi, se rezolvă, niciun fel de problemă, lasă primarul să doarmă liniștit în seara asta, să se liniștească, și o rezolvăm. Dar trebuie să faci o nouă ofertă'.

Ads

Îi zic 'Băi, tu ești nebun? Am făcut oferta. Voi luați 800.000, ca și când s-ar vinde jucătorul cu 1,6 milioane. Cu altul nu poți să faci, că n-are curaj să facă asta. Înțelegi? Tu iei 800.000 și Benfica 200.000'. Ce mai vrei?'.

'Nu, că trebuie o nouă ofertă'. Ia să fii tu sănătos, că-l iau liber peste doi ani, că taică-su lui Tudose e de treabă. Mi-a zis că îi e frică, că e primarul acolo, că e și el avocat, că se lovește de el.

Acum, la revedere! Păi, mă mai interesează? Voi sunteți nebuni la cap? Așa ceva... Tu n-auzi că nu îmi iese din cap? Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată în viața mea. Și acum Coman vă minte pe voi.

Nu mă pun niciun de acord! Eu o să-l iau liber, dacă îl iau pe Tudose, dacă nu, la revedere! Ce, calc pe cadavre pentru un jucător? Asemenea minciuni...

'Noi vrem oferta corectă'. Păi, dacă vrei oferta corectă, da-i Benficăi banii care trebuie, jumate! Nu faci românească. Ați rămas mască și voi, că nu credeați că Dani Coman face așa ceva", a spus Becali, la Digisport.

Mihai Stoica a confirmat că Dani Coman a spus că vorbește la telefon cu tatăl fotbalistului. În schimb, Dani Coman susține că a spus că îl sună primarul.

Ads