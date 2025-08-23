„Îl dă pe 14-15 milioane”. Gigi Becali dă lovitura. Aproape de cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc

FCSB este cea mai performantă echipă din fotbalul românesc, dacă ne referim la capacitatea de a vinde jucători. Cei mai scumpi trei jucători luați din campionatul României. Iar acum este aproape să doboare recordul.

Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu să plece pe 18 milioane de euro de la CFR Cluj, e posibil ca Daniel Bîrligea să fie următorul jucător care să plece din campionatul României pe o sumă mare.

Giovanni Becali spune că, dacă va avea un sezon bun, atacantul va putea pleca cu 15 milioane de euro de la FCSB. ”Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant. (n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă.

Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

În șapte meciuri, Bîrligea a reușit patru goluri și trei pase de gol.

Cele mai scumpe transferuri din fotbalul românesc

Dennis Man (de la FCSB la Parma) - 11 milioane € Nicolae Stanciu (de la FCSB la Anderlecht) - 9.8 milioane € Vlad Chiricheș (de la FCSB la Tottenham Hotspur) - 9.5 milioane € Valentin Mihăilă (de la Universitatea Craiova la Parma) - 8.5 milioane € Alexandru Mitriță (de la Universitatea Craiova la New York City FC) - 8 milioane € Florin Gardoș (de la FCSB la Southampton) - 6.8 milioane € Alexandru Cicâldău (de la Universitatea Craiova la Galatasaray) - 6.5 milioane € Álvaro Pereira (de la CFR Cluj la Porto) - 6.5 milioane € Adrian Mutu (de la Dinamo București la Inter Milan) - 6.5 milioane € Lacina Traoré (de la CFR Cluj la Kuban Krasnodar) - 6 milioane €

