Gigi Becali: „Ce omenie, când vrei 300.000 de la mine?”. Detalii șocante de la negocieri

FCSB s-a despărțit de Alexandru Băluță. Fotbalistul de 31 de ani a petrecut doi ani la roș-albaștri, timp în care a jucat 81 de meciuri, reușind 13 goluri și 12 pase de gol.

El va semna în Cipru, după cum a anunțat patronul Gigi Becali. El a spus că negocierile pentru rezilierea contractului au fost dure.

„I-am dat 50.000 lui Băluță la plecare și dacă ne calificăm în grupele Europa League sau Conference o să mai primească încă 150.000 de euro. Deci o să ia 200.000 de euro. Ce să facem? El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro. Atât avea de luat cu totul, cu prime, cu salariu. Și el, băiat bun așa, dar îl învăța impresarul.

«Că nea Gigi, trebuie să iau 390.000». Și cerea 300. Apoi cerea 270. Eu i-am zis că primește 200. Eu știam că are ofertă din Cipru. «Tu vrei să joci fotbal?». Zicea că «Nea Gigi, omenia». Păi omenia, să iei 200.000 de la mine și să iei și în Cipru. Du-te și joacă fotbal, iei 200.000 de la mine și iei 300.000 de acolo.

Impresarul voia 250.000. «Bine, mă, vino la antrenamente». Trebuia să îi dau oricum prima de 150.000 calificare și dacă rămânea. Așa, a plecat și scap de salariu, îi dau doar prima”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport.

Băluță a mai jucat la Chindia Târgoviște, Farul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec și Puskás AFC.

Ads