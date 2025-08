„Nu au ce căuta”. Becali, furios după meciul cu Shkendija. Doi fotbaliști „distruși” de patron, OUT din lot după umilința din Macedonia

FCSB a pierdut meciul cu Shkendija, din Macedonia de Nord, scor 1-0. Calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor se va decide la returul de pe Arena Națională, de săptămâna viitoare.

La finalul acestui meci, Gigi Becali a fost furios. El a anunțat că doi jucători vor fi scoși de pe lista echipei: Ovidiu Perianu și Marius Ștefănescu. În locul lor, vor reveni pe listă Malcom Edjouma și Alexandru Băluță.

”Bine că am tras niște concluzii. Sunt niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu. Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Ads