„O să dau 4-5 milioane de euro”. Becali a anunțat cel mai scump transfer din istoria FCSB-ului

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:59
875 citiri
Gigi Becali anunță că va oferi 4-5 milioane de euro pentry Louis Munteanu. Foto: captură YouTube / Golazo

Gigi Becali se pregătește să facă un transfer de răsunet la FCSB. Patronul campioanei a anunțat că, de ziua lui Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, îi va face acestuia un cadou în valoare de câteva milioane de euro.

Mai exact, îi va trimite o ofertă de 4-5 milioane de euro lui Varga pentru transferul lui Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani al ardelenilor. Ar fi cel mai scump transfer din istoria FCSB-ului.

„E ziua lui Varga azi? Să-l sun acum și să-i spun la mulți ani. Îi zic că îi dau și eu un cadou la iarnă. O să dau pe Louis 4-5 milioane. Să vedem, poate fac cu 'Tati' o înțelegere de acum, dar nu avem voie acum. Trebuie să-l ajut dacă are nevoie, nu?", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Dacă transferul va fi oficializat, Louis Munteanu va deveni cel mai scump jucător cumpărat vreodată de FCSB. Transferul va depăși suma plătită pe Florinel Coman, în 2017, adus pe trei milioane de euro de la Viitorul.

#fotbal intern, #Gigi Becali, #Louis Munteanu, #CFR Cluj , #FCSB
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

