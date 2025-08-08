Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB

Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB
FCSB a avut un start dificil de sezon, fiind eliminată umilitor din Liga Campionilor de Shkendija. Nici în campionat situația nu e mai roz: echipa a pierdut ultimele două etape, cu Farul și Dinamo.

Din cauza rezultatelor slabe, FCSB a decis să renunțe la mai mulți jucători: Ovidiu Perianu, Marius Ștefănescu sau Andrei Gheorghiță. În schimb, a fost rechemat în lot Malcom Edjouma.

Problema lui este că, din cauza unei reguli a federației, nu poate fi înscris înapoi pe lista de campionat decât dacă îi este reziliat contractul și ulterior semnează unul nou. Gigi Becali exclude această variantă. El spune că a discutat cu Gino Iorgulescu, președintele Ligii, și așteaptă ajutorul lui în această situație.

„Mi-a dat Gino mesaj aseară, că probabil a văzut meciul cu Drita. Pe mine m-a ajutat în tinerețe, eu sunt prieten cu el. Trece și printr-un moment mai greu. Dacă era altul, mă luam eu. Dar nici eu nu pot să tac. Mi-a dat mesaj că încearcă să rezolve problema. Păi trebuia să rezolve deja, că am avut o discuție pe el.

Păi dacă l-am trecut la Europa. E jucătorul meu, am contract de 4 ani cu el, dar trebuie să am contract de 3 zile cu el. E mai puternic contractul de 3 zile decât ăla de 4 ani? E jucătorul meu. Îi dau salariu. Dacă nu-i dau banii, mă dai la comisii. Îi dau banii, dar nu mă lași să joc cu el. Cum adică, nebunule?!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

