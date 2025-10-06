„Promite-mi că nu te interesează fotbalul”. Gigi Becali, către Florinel Coman: „Uită-te în ochii mei”

La meciul cu Universitatea Craiova, câștigat de FCSB, scor 1-0, campioana a avut parte de un oaspete special. Florinel Coman a fost în tribune la acest meci și a urmărit a doua victorie consecutivă din campionat a foștilor săi colegi.

Gigi Becali a vorbit despre Florinel Coman, spunând că el a vrut, în vară, să revină la FCSB. Becali l-a convins însă să rămână în Qatar.

"Nu cred (n.r. - Dacă se întoarce Florinel Coman în iarnă), că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumătate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia (n.r. - să se întoarcă la FCSB)! Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău! 'Așa fac, nea Gigi'.

Ieri era prin aeroport, am trimis o asistentă ieri, îl durea capul și după 3 ore era nou-nouț. Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut.", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Florinel Coman a jucat la FCSB între 2017 și 2024. În sezonul precedent a fost împrumutat de Al-Gharafa la Cagliari.

Ads