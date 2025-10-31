Anunț de ultimă oră la FCSB. Becali aduce un nou conducător: „Semnăm zilele următoare” BREAKING NEWS

FCSB va avea un nou om în conducerea echipei. Mihai Stoica l-a convins pe Gigi Becali să aducă un director sportiv. Patronul echipei a fost de acord.

Persoana selectată de FCSB va semna zilele următoare. Numele lui nu a fost făcut public. Mihai Stoica spune că rolul acestui om este să selecteze fotbaliști din străinătate.

„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.

Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate.

Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea, iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, că s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată, nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.

Este un director sportiv român. Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Ca să aduc un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat.

Ads

Primul nume de pe listă întrunește aceste criterii. În scurt timp cred că se va rezolva; dacă nu, vom încerca și cu numărul doi de pe listă. Este fost fotbalist. Nu neapărat pentru ce înseamnă Steaua. Nu am chef să apară după aceea lucruri. Închidem chiar mai devreme de săptămâna viitoare, sper!”, a spus Mihai Stoica, la fanatik.ro.

Ads