Deși a câștigat cu Oțelul, Becali recunoaște: „E rușinos”. Patronul FCSB și-a făcut calculele pentru play-off

FCSB a reușit să câștige al doilea meci din acest sezon. Campioana României a trecut de Oțelul, scor 1-0, fiind prima victorie pe teren propriu din acest sezon. Asta după ce, cu doar câteva zile în urmă, echipa din București a trecut și de Go Ahead Eagles, din Olanda, în Europa League.

După victoria cu Oțelul, Gigi Becali și-a făcut calculele. El spune că este atent la lupta pentru locul șase, nu la lupta cu Craiova pentru titlu.

„Eu nu fac acum socotelile cu Craiova. Nu știu, nu numai cu locul 6, cu tot ce e în fața noastră. Și cu Oțelul, și cu U Cluj. Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?

Toate echipele joacă din câte văd și e greu, că sunt multe în față. Noi ne batem cu U Cluj, cu Oțelul… Adică ne batem… sunt doar trei puncte, nu ne batem. Dar avem Farul în față, care are 5 puncte, nici Slobozia nu ar fi o problemă, trecem și de ea.

Problemele sunt UTA, CFR care are un meci în minus. Mai mare problemă e CFR decât Farul, e echipă puternică. Nu mă gândesc eu la Craiova.

Trebuie cu smerenia până ajung în play-off, după iar vine mândria, că are rădăcină. Eu vreau să o tai și nu pot. Nu mă gândesc la ora asta la distanță, să fiu în play-off și vom vedea ce va fi, e rușinos să fii în play-out.

Ads

Nu iau în calcul serios (n.r. - să fiu în play-out), calculez, dar nu serios. Serios înseamnă că mi-e teamă. Nu îmi e, dar trebuie să calculez. Nu îmi imaginez că voi fi în play-out, doar fac calcule cum să ajung în play-off. N-are cum să reziste Slobozia, părerea mea e că nici Piteștiul nu o să reziste. Poate să fie una dintre ele, n-am nicio treabă. Nici Botoșani!

În play-off vor fi Craiova, Rapid, Dinamo, CFR, FCSB… E slabă și Farul, nu are anvergură, să mă ierte… Aici nu merge pe sentimente. Și una dintre ele: Botoșani, UTA, poate și Argeș că are prea multe puncte, dar poate să piardă 3-4 meciuri la rând imediat”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Ads