Reacția lui Gigi Becali după ce a fost acuzat că și-a înșelat ani buni soția: „Păcatele pe care le-am făcut în viața mea le-am spovedit, le-am șters”

Gigi Becali a fost acuzat de fostul deputat Cristian Rizea că ar fi avut, la un moment dat, timp de mai mulți ani, o relație cu Tania Budi, o vedetă TV. La auzul acestora, patronul de FCSB s-a enervat.

El spune că a avut o singură femeie toată viața. Mai mult, spune că s-a întâlnit cu Tania Budi o singură dată, la o nuntă din New York.

„Astea nu sunt acuzații. A înnebunit lumea, chiar și voi, televiziunea, că ce spun unii pe Tiktok îi dați la televizor. D-asta o să vină sfârșitul lumii. Că fiecare zice ce vrea, acuză pe cine vrea, zice ce vrea.

Pe Tania Budi nici nu o cunosc. Nici nu am dat mâna cu ea în viața mea, să o ating pe mână. Am văzut-o în 1994 la o nuntă în New York. Nici atunci n-am dat mâna cu ea. N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, n-am dat mâna cu ea, n-am vorbit cu ea în viața mea. Cică: 'Să-ți asumi, mă'. Și chiar dacă ar fi așa, cum adică: 'Să-ți asumi!'. Ce 'să-ți asumi'?

Gagicar, negagicar, nu mai țin minte. Păcatele pe care le-am făcut în viața mea le-am spovedit, le-am șters, le uit, eu știu doar că am nevasta mea și altă femeie nu mai țin minte să fi avut”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Soția lui Gigi Becali se numește Luminița.

