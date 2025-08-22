„După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 22 August 2025, ora 13:20
538 citiri
„După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj
Dan Petrescu FOTO Facebook Club CFR 1907 Cluj

CFR Cluj a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia. Înfrângerea, una umilitoare, a făcut ca Dan Petrescu să demisioneze de la echipă. CFR a ajuns deja la un acord cu Andrea Mandorlini, care va ajunge pentru a treia oară la echipă.

Gigi Becali crede că CFR Cluj va reveni, în scurt timp, la Dan Petrescu. El spune că este o pierdere mare pentru ardeleni, iar în 10 etape va fi chemat înapoi.

”Nu știu ce s-a întâmplat la CFR. E clar că... Adică, șapte goluri e o nebunie. Nu pot să-mi dau seama. Astea nu sunt lucruri normale, sunt greu de explicat.

Eu zic că pierde CFR cu plecarea lui Dan Petrescu, dar o să se ducă să-l ia înapoi. După 10 etape se duce după el”, a declarat Gigi Becali, vineri, la palat.

Dan Petrescu a devenit antrenorul CFR-ului în aprilie 2024. El a mai fost pe banca echipei în sezonul 2017-2018, între martie 2019 și noiembrie 2020, între august 2021 și iunie 2023, respectiv acest mandat.

Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken
Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken
Clubul CFR Cluj prezintă scuze, joi seară, după eşecul din confruntarea cu Hacken, scor 2-7, precizând că înfrângerea nu defineşte echipa, nu o reprezintă şi nu are nicio legătură cu...
Surpriza lui Nelu Varga: CFR Cluj a ales noul antrenor! A mai pregătit de două ori echipa din Gruia
Surpriza lui Nelu Varga: CFR Cluj a ales noul antrenor! A mai pregătit de două ori echipa din Gruia
După demisia lui Dan Petrescu, patronul Nelu Varga a ales noul antrenor al echipei. Pe lista lui Nelu Varga s-au aflat Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini, iar cel ales de...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #dan petrescu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ianis Hagi si-a gasit echipa"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj
  2. ”Ianis Hagi și-a găsit echipă”. Becali l-a dat de gol
  3. Scenă dramatică la meciul din Ungaria al echipei lui Andrei Rațiu: ”S-a prăbuşit la pământ, s-a tăiat şi a început să sângereze”
  4. Finală mondială pentru Cătălin Chirilă, după o cursă entuziasmantă. Când se va lupta pentru aur
  5. Decizia radicală a primului fotbalist de top care și-a declarat public homosexualitatea
  6. Surpriza lui Nelu Varga: CFR Cluj a ales noul antrenor! A mai pregătit de două ori echipa din Gruia
  7. Reacție uluitoare! Jucătorul suedez a râs de Dan Petrescu și de demisia acestuia: "Îmi place asta, hahaha"
  8. Victorie strălucită în fața principalei favorite! Jucătoarea din România e în semifinală la Cleveland
  9. Tragere la sorți US Open: adversare de top pentru jucătoarele din România
  10. Mirel Rădoi le-a transmis un mesaj din inimă jucătorilor: "E șansa voastră să intrați în istorie"