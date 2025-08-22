„După 10 etape se duce după el”. Reacția lui Becali, după ce Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

CFR Cluj a pierdut cu 7-2 meciul cu Hacken, din Suedia. Înfrângerea, una umilitoare, a făcut ca Dan Petrescu să demisioneze de la echipă. CFR a ajuns deja la un acord cu Andrea Mandorlini, care va ajunge pentru a treia oară la echipă.

Gigi Becali crede că CFR Cluj va reveni, în scurt timp, la Dan Petrescu. El spune că este o pierdere mare pentru ardeleni, iar în 10 etape va fi chemat înapoi.

”Nu știu ce s-a întâmplat la CFR. E clar că... Adică, șapte goluri e o nebunie. Nu pot să-mi dau seama. Astea nu sunt lucruri normale, sunt greu de explicat.

Eu zic că pierde CFR cu plecarea lui Dan Petrescu, dar o să se ducă să-l ia înapoi. După 10 etape se duce după el”, a declarat Gigi Becali, vineri, la palat.

Dan Petrescu a devenit antrenorul CFR-ului în aprilie 2024. El a mai fost pe banca echipei în sezonul 2017-2018, între martie 2019 și noiembrie 2020, între august 2021 și iunie 2023, respectiv acest mandat.

Ads