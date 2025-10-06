Becali a intrat în direct, imediat după victoria cu Craiova. Ce a stricat patronul FCSB-ului

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 23:33
Becali a intrat în direct, imediat după victoria cu Craiova. Ce a stricat patronul FCSB-ului
Gigi Becali.

FCSB a reușit să câștige meciul cu Universitatea Craiova și a ajuns la două victorii consecutive în campionat, premieră în acest sezon. Campioana a marcat printr-un penalty transformat de Tănase în finalul primei reprize. Grație acestui rezultat, FCSB se apropie de locurile de playoff.

După meci, patronul Gigi Becali s-a arătat mulțumit de rezultat. El a intrat în direct la un post TV și a anunțat „remontada” echipei sale.

”Sunt foarte mulțumit. Dacă am 10-1 cornere… A fost vreun șut pe poartă? A apărat vreo minge Târnovanu? A, da, a fost una lobată pe care a prins-o el.

Am avut încă un 11 metri, sunt foarte mulțumit. Eu sunt foarte mulțumit, am câștigat. REMONTADA! REMONTADA!

Acum sunt 11 puncte, la jumătate sunt 5. Remontada! Echipa are reacție, se vede. Jucăm fotbal! Echipa s-a descătușat. Vom juca împotriva echipelor mai mici mult mai dezinvoltat.

Doar Craiova este la titlu, altcineva cine să fie? Rapid e pe locul 1, dar n-are calitate. Să dai trei goluri din devieri…

Stai puțin, eu nu mă bat la titlu, eu mă bat pentru play-off. Dacă ajung în play-off, de Craiova mi-e teamă. Am câștigat un meci, remontada și cu asta, gata! REMONTADA”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

