Gigi Becali, sincer: ”Nu mai speram”. Fericire maximă pentru patronul de la FCSB, după victoria de la PAOK: ”Cel mai mare rezultat”

Gigi Becali este foarte fericit, după ce FCSB a reușit să câștige la Salonic, cu PAOK. El a recunoscut că nu a mai sperat la victorie, după ce a fost eliminat Darius Olaru, dar crede că rezultatul acestui meci este unul foarte mare.

"Nu mai era, nu mai exista. Nu mai speram! (n.r. după eliminarea lui Olaru). Am jucat 40 de minute cu un om în minus. Au avut niște ocazii, dar nu extraordinare. Este cel mai mare rezultat. Ce să jucăm cu Manchester? Ăsta e cel mai bun rezultat.

Să bați PAOK în 10 oameni și cu un arbitraj ostil... Nu era al doilea cartonaș galben la Olaru. A fost fault înainte. Și 10 minute prelungiri... După ce a luat roșu, a fost perfect. Dacă Olaru era pe teren, poate ne băteau. Așa a vrut Dumnezeu!

Nu mai aveam schimbări rămase. Nu am mai avut timp. Și nici nu mai aveam ce să schimbăm. Dacă și cu parcă... Am câștigat, l-am bătut pe Răzvan Lucescu și am demonstrat. A fost totul perfect. Schimbările pe care le-am făcut le-am făcut pentru putere.

Schimbările erau făcute. S-a întâmplat cu Lixandru, dar oricum era schimbat la pauză. Niciodată în viață nu am avut așa o convingere. Când a luat roșu Olaru, mi-a fost teamă", a declarat Becali, la Digisport.

