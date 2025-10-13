Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 13:22
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta o perioadă lungă. El se alătură unei liste lungi de fotbaliști ai campioanei ce sunt accidentați.
Becali a vorbit despre accidentarea lui Popescu. Spune că va face o nouă ofertă pentru Mario Tudose, în iarnă. Pe fundașul central de 20 de ani l-a vrut și în vară.
”Pot să iau jucător liber, dar niciodată n-o să vezi la mine jucător rămas liber între perioade. Cum adică? A rămas liber că nu îl vrea nimeni, dar toţi sunt nişte proşti, dar sunt eu singurul deştept... Adică îl aruncă toţi ca de gunoi şi îl iau eu de bun. Ce să facem cu Tudose? Voi mă cunoaşteţi pe mine (...)
Să fiţi sănătoşi! Hai, la revedere! Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Exact aşa este. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.
Siyabonga Ngezana și Andrei Dăncuș sunt singurii fundași centrali disponibili în acest moment, din lotul FCSB. Al doilea are un singur meci jucat la FCSB până acum. Pe lângă Popescu, sunt accidentați și Graovac și Dawa.
