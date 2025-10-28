FRF l-a sancționat dur pe Gigi Becali BREAKING NEWS

FRF l-a sancționat cu 5000 de lei pe Gigi Becali, din cauza unor declarații date de patronul FCSB. El a fost penalizat pentru că i-a atacat, prin declarații, pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan.

”Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor. În temeiul art. 12, 14 Bis și 15 raportat la art. 52/2/b și 4 din RD al FRF, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei.

Reacțiile pentru care a fost penalizat Becali au avut loc după meciul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2. Atunci, Becali i-a „făcut praf” pe Sebastian Colțescu și pe Ovidiu Hațegan, primul arbitrul meciului, al doilea oficial VAR.

”Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. E tras de tricou, nu e 11 metri, ăla dă cu cotul, nu e 11 metri. Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp.

Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia. Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta.

Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Și mi-a zis MM: 'Bă, Gigi, ăstia ne distrug'. 'Cine, mă?' Hațegan, la VAR ne-a distrus mereu. Și Colțescu de el nu credeam, că merge la biserică, se spovedește”, a spus Gigi Becali, atunci.

