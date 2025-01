FCSB a primit o ofertă ne nerefuzat pentru Daniel Bîrligea: 10 milioane de euro. Gigi Becali a dat răspunsul pe loc. Profit uriaș

FCSB a primit o ofertă mare pentru cel mai important jucător din prima parte a sezonului. După doar câteva luni la FCSB, Daniel Bîrligea ar putea pleca în Golf.

O echipă din zona arabă a oferit 10 milioane de euro pentru Bîrligea. Becali a respins oferta, cerând 25 de milioane de euro. Asta deși fotbalistul are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

Totuși, mutarea nu a căzut definitiv, deoarece Becali i-a spus lui Bîrligea să folosească clauza ca o tehnică de negociere.

”Uite, de exemplu, astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea, 10 milioane din Arabia, nu știu care Arabia, Emirate, nu știu. Eu am zis să-i spună că vreau 25, dar spune-i un secret, că are clauză de 15. Eu vreau 25 de milioane pe el, dar spune-i investitorului că ai un secret, ai cheia, are clauză 15. Spune-i că știi tu secretul.

Când dă cineva 15 milioane pe tine, îți dă și două milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Ce trofee… Banii contează.

Dacă Bîrligea primește două-trei milioane pe an, se duce imediat. Crezi că Florinel Coman ar fi vrut să se ducă? Dar ia 6 milioane. Nu trebuie să dai niciodată cu piciorul la noroc, când vine norocul, primește-l”, a spus Becali, la Digisport.

Dacă va fi plătită clauza de 15 milioane de euro, Becali ar face un profit de aproape 13 milioane de euro în doar câteva luni. Pe Bîrligea l-a adus în august de la CFR Cluj pentru două milioane de euro.

