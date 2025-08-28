Becali insistă pentru Louis Munteanu. L-a sunat pe Varga și a mărit oferta: „Am vorbit cu ‘Tati’ ieri.”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 14:29
203 citiri
Becali insistă pentru Louis Munteanu. L-a sunat pe Varga și a mărit oferta: „Am vorbit cu ‘Tati’ ieri.”
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali insistă pentru transferul atacantului Louis Munteanu la FCSB. Vârful, care a absentat nemotivat de la câteva antrenamente ale echipei, după umilința cu Hacken, din Suedia, scor 7-2, a revenit la club, dar vrea să plece.

Becali a făcut o ofertă publică de patru milioane de euro pentru el, refuzată imediat de Neluțu Varga. Patronul de la FCSB spune că a revenit cu o a doua ofertă: 4.5 milioane de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer. Varga cere șase milioane.

”E mult, 6 milioane. Dau 4 milioane și jumătate. Îi dau și 10% din drepturi. El e fotbalist. Nu îl compari cu Blănuță. Știu. Nu îl compari pe Blănuță cu Louis. Eu ce, crezi că sunt disperat să îl iau pe Louis?

Eu îl iau ca să fac bani. Nu faci bani cu Blănuță. Niciodată nu dau atât. Am dat eu vreodată 4 milioane pe un fotbalist din România? El e jucător de clasă. Nu comparăm mere cu pere. Îl compari pe Blănuță cu Munteanu? Ce naiba… Louis e clasă. Eu nu zic că Blănuță nu e jucător, dar Louis se învârte, pac-pac, a dat gol”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Mai mult, Becali este convins că la un moment dat îl va aduce pe Louis Munteanu la FCSB.

”O să ajungă el la mine până la urmă (n.r. râde). O să ajungă tot la mine. Am vorbit cu ‘Tati’ ieri. Am zis: 'Să nu te superi, așa am gândit eu, 4 milioane. Eu îți spun adevărul'. A zis că nu se supără, dar e prea puțin. Atât pot eu să dau. Sunt bani mulți”, a mai spus Becali.

Louis Munteanu i-a sunat pe șefii de la CFR. Decizia luată de atacant, în scandalul momentului
Louis Munteanu i-a sunat pe șefii de la CFR. Decizia luată de atacant, în scandalul momentului
Atacantul Louis Munteanu a refuzat, după înfrângerea cu 7-2 din Suedia, cu Hacken, să se mai prezinte la antrenamentele echipei. Asta în condițiile în care și antrenorul principal Dan...
Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
Reacția lui Gigi Becali, după ce Thiam a debutat la FCSB în înfrângerea cu FC Argeș
FCSB a pierdut încă un meci în campionat, cu FC Argeș, scor 0-2. Înfrângerea de pe teren propriu o lasă pe campioană în zona de jos a clasamentului, cu doar cinci puncte. În acest meci...
#fotbal intern, #Gigi Becali, #Louis Munteanu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Becali insistă pentru Louis Munteanu. L-a sunat pe Varga și a mărit oferta: „Am vorbit cu ‘Tati’ ieri.”
  2. Mai cred CFR-iști în calificare? Ce spune Mandorlini, după 7-2 în tur cu Häcken: „E dificil”
  3. Rădoi face orice pentru a o duce pe Craiova în Conference League: „Un adversar mult mai valoros decât noi”
  4. „Nu există fotbal fără emoții”. Jucătorii Craiovei, gata să scrie istorie cu Bașakșehir
  5. „Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen
  6. „Ne așteaptă o finală”. Darius Olaru, gata să o ducă pe FCSB în Europa League
  7. Cu ce poreclă s-a ales bielorusa Sabalenka la US Open: ”De ce ești atât de bună?”
  8. Amendă de proporții. Rusul Medvedev a fost pedepsit pentru ce-a făcut la US Open
  9. Veste de ultimă oră, înainte de FCSB - Aberdeen. Încă un post TV va transmite meciul. Care sunt condițiile
  10. Emoții mari pentru Bayern München cu o echipă din Liga a treia. Harry Kane, primul penalty ratat după 31 de execuții