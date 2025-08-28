Becali insistă pentru Louis Munteanu. L-a sunat pe Varga și a mărit oferta: „Am vorbit cu ‘Tati’ ieri.”

Gigi Becali insistă pentru transferul atacantului Louis Munteanu la FCSB. Vârful, care a absentat nemotivat de la câteva antrenamente ale echipei, după umilința cu Hacken, din Suedia, scor 7-2, a revenit la club, dar vrea să plece.

Becali a făcut o ofertă publică de patru milioane de euro pentru el, refuzată imediat de Neluțu Varga. Patronul de la FCSB spune că a revenit cu o a doua ofertă: 4.5 milioane de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer. Varga cere șase milioane.

”E mult, 6 milioane. Dau 4 milioane și jumătate. Îi dau și 10% din drepturi. El e fotbalist. Nu îl compari cu Blănuță. Știu. Nu îl compari pe Blănuță cu Louis. Eu ce, crezi că sunt disperat să îl iau pe Louis?

Eu îl iau ca să fac bani. Nu faci bani cu Blănuță. Niciodată nu dau atât. Am dat eu vreodată 4 milioane pe un fotbalist din România? El e jucător de clasă. Nu comparăm mere cu pere. Îl compari pe Blănuță cu Munteanu? Ce naiba… Louis e clasă. Eu nu zic că Blănuță nu e jucător, dar Louis se învârte, pac-pac, a dat gol”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Mai mult, Becali este convins că la un moment dat îl va aduce pe Louis Munteanu la FCSB.

”O să ajungă el la mine până la urmă (n.r. râde). O să ajungă tot la mine. Am vorbit cu ‘Tati’ ieri. Am zis: 'Să nu te superi, așa am gândit eu, 4 milioane. Eu îți spun adevărul'. A zis că nu se supără, dar e prea puțin. Atât pot eu să dau. Sunt bani mulți”, a mai spus Becali.

