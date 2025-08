Decizie radicală luată de Becali, după umilința din Macedonia. Jucătorul pe care a plătit peste un milion de euro pleacă la rivala Dinamo

FCSB a pierdut meciul din Macedonia de Nord, cu Shkendija, scor 1-0, în turul al doilea al preliminariilor Champions League. Campioana României este la a doua înfrângere umilitoare, după ce a pierdut și în Andorra, săptămâna trecută.

La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat că Marius Ștefănescu și Ovidiu Perianu vor pleca de la echipă, ei fiind înlocuiți în lot de Malcom Edjouma și Alex Băluță.

În doar câteva ore, pentru Ștefănescu a venit deja prima ofertă. Iar, conform jurnalistului Emanuel Roșu, de la Digisport, acesta va semna cu Dinamo, marea rivală a FCSB, pentru 300.000 de euro, cu un milion de euro mai puțin decât a plătit FCSB pe el anul trecut.

Informația a fost confirmată chiar de Gigi Becali: „Pierd un milion de euro și asta e”.

„I-am dat telefon lui Nicolescu. I-am zis ‘Bă, am dat 1,3 milioane pe Ștefănescu, da? Dă-mi 300 de mii de euro’. (n.r. – Și ce a zis?) A zis ‘Da, domn'e, m-am consultat cu C.A. Putem să vorbim cu jucătorul?’ ‘Da, mă, vorbiți’. El nu o să fie în lot. Și o să bag altul. Că Băluță a fost pe la mare. Dar Edjouma s-a mai antrenat. Decât să îl am pe Ștefănescu, mai bine îl am pe Edjouma. Nu e sculă, dar cât de cât. Acolo în aglomeratie, mai sare, dă cu capul.

Ștefănescu… Ce să fac cu el? Nu am ce să fac. Ce să le fac? E băiat cuminte, dar la revedere, tată. Nu merge, nu merge! Acum trebuie să meargă și el. La mine nu joacă. Acolo joacă. Pe Ștefănescu nu îl mai vezi. Dacă nu îți dă nicio realizare, pentru ce să îl bagi? Pentru ce să îl ții?”, a mai declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

