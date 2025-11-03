Gigi Becali, gata să transfere un mijlocaș român: „6 milioane de euro”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:37
574 citiri
Gigi Becali. Foto: hepta

Gigi Becali este dispus să investească sume mari de bani, în iarnă, pe transferuri. Asta după ce echipa a avut rezultate sub așteptări în acest sezon de campionat.

El spune că va investi „5-6 milioane de euro” în transferuri, în această iarnă. Ținta este un mijlocaș român, care însă nu joacă la noi în țară.

„4-5 jucători vreau să iau. Sunt de afară toți. Din Superliga sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Louis Munteanu să fie sănătos. Fundaș central vreau să aduc, fundaș stânga și doi mijlocași. De atacanți n-am pus problema, pentru că avem trei. E mijlocaș românul acesta.

Cred că 5-6 milioane de euro bag în transferuri. Nu mă mai joc, acum care e treaba? Trebuie în iarnă să facem echipă să batem Craiova, Rapid, Dinamo. Acum nu mai merge, că avem puncte în minus.

Trebuie să le batem fără drept de apel, să facem echipă. Nu-mi bat joc de bani, se întâmplă un fenomen acum, sunt copii de 17-18 ani, vin, fac poze, îi văd pe oameni foarte înfocați. I-am zis lui MM că mi-e rușine de ei, de suporteri, ăștia tineri. Îi văd foarte entuziasmați și mi-e rușine de ei, trebuie să fac ceva.

4-5 jucători trebuie să iau ca să fiu sigur. Intru în play-off cu putere. E situația care e, Craiova are echipă valoroasă, cu Rapid mai faci ce mai faci, joacă din entuziasm, nu știu ce le spune Gâlcă. Îi călărea aseară și nu putea să le dea gol, n-aveau ocazii.

Ne trebuie niște «plombe». Edjouma pleacă, Chiricheș nu o să mai fie pe listă, Kiki. Dacă Crețu nu-și revine sau măcar să joace 80%, luăm și un fundaș dreapta. Vreau să-l mai văd”, a spus Becali, pentru fanatik.ro.

#fotbal intern, #Gigi Becali, #transfer , #stiri fotbal
