„E cam agresiv. Nu mă pun la mintea lui Șucu. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”. Gino Iorgulescu iese la atac, după ce Șucu i-a cerut demisia

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 11 August 2025, ora 12:50
1028 citiri
LPF, FCSB și cluburile Rapid și Universitatea Craiova sunt într-un conflict destul de mare, după ce „regula Becali” a fost aprobată peste noapte. Concret, acum cluburile pot reintroduce pe lista jucători pe care i-au scos anterior. Anterior, exista obligația semnării unui nou contract.

Rapid și Craiova s-au opus acestei reguli pentru că ea ar fi fost făcută special pentru FCSB. Dan Șucu chiar i-a cert demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, pentru că a aprobat această regulă. Șeful ligii a reacționat.

„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.

Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament.

Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: «La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!». Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Șucu vrea ca tot ce se întâmplă în fotbal să fie cum vrea el. Se grăbeşte.

Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt «prăduitor». Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a transmis Gino Iorgulescu, conform fanatik.ro.

