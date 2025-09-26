Continuă criza la Hermannstadt. Învinși de revelația sezonului din Liga 1, după victoria cu Rapid

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 21:19
262 citiri
Hermannstadt a pierdut cu FC Arges FOTO Facebook Superliga

Echipa piteșteană FC Argeș a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, formația sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă.

La Sibiu, repriza întâi a fost una fără multe faze de poartă și fără mari ocazii. În partea secundă, Blagaic a expediat două șuturi puternice la poarta lui Căbuz, în minutele 46 și 56, anunțându-și intențiile ofensive, iar golul a căzut în minutul 65. Caio Martins a înscris pe contraatac. Atacantul brazilian a scăpat singur de la centrul terenului și în poziție de unu la unu cu portarul Căbuz a finalizat cu siguranță, deschizând scorul. A fost unicul gol al meciului, care s-a terminat FC Hermannstadt – FC Argeș 0-1.

Elevii lui Bogdan Andone sunt pe locul secund în Superligă, cu 22 de puncte. Hermannstadt are 10 puncte, cu ajutorul cărora este pe locul 11.

HERMANNSTADT: Căbuz – Căpușă, Karo (Ionuț Stoica 75), Selimovic – Antwi, Dr. Albu (Kujabi 75), A. Ivanov, Jair (A. Chițu 59), K. Ciubotaru – Gjorgjievski (S. Buș 59), Neguț. ANTRENOR: Marius Măldărășanu

FC ARGEȘ: D. Lazar – Borța, M. Tudose, Sadriu, M. Briceag – V. Rață, Rober Sierra, Blagaic (Y. Pîrvu 79) – Caio Martins (I. Rădescu 86), Bettaieb (Tchassem 90), R. Moldoveanu (Garutti 46). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonașe galbene: A. Ivanov 87

Arbitri: George Roman A – Radu Ghinguleac, Adrian Radu

Arbitri VAR: Iulian Dima - Valentin Porumbel

