Echipa din Liga 1 care a obținut prima victorie a sezonului. A trecut peste FCSB și CFR în clasament

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 25 August 2025, ora 21:35
194 citiri
Hermannstadt FOTO Facebook Superliga

Echipa FC Hermannstadt a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formația Farul Constanța, în ultimul meci al etapei a 7-a din Superligă.

Sibienii au deschis scorul în minutul 12, când Dragoș Albu a înscris cu un șut din careu, iar elevii lui Măldărășanu au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 23, la ocazia lui Neguț. Constănțenii au replicat prin capul pe lângă poartă trimis de Răzvan Tănasă și la pauză a fost 1-0 pentru gazde.

Chițu a ratat în minutul 65, apoi Sergiu Buș a trimis în plasă laterală, din voleu, în minutul 77. Oaspeții au fost aproape de egalare chiar în minutul 90, când Ișfan, lăsat liber în careu, a șutat la poartă.

FC Hermannstadt s-a impus cu 1-0, reușind prima victorie stagională, iar Farul este la a treia înfrângere consecutivă. În clasament, Farul e pe 8, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt ocupă poziția a 11-a, cu 7 puncte.

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă, Ionuț Stoica, Selimovic (Bejan 85), K. Ciubotaru (Vuc 58) – S. Balaure (Biceanu 85), Kujabi, Dr. Albu – A. Chițu (S. Buș 72), Neguț (Oroian 58). ANTRENOR: Marius Măldărășanu

FARUL: Buzbuchi – Fabinho (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 64), Radaslavescu (Cr. Sima 64) – I. Cojocaru (Ramalho 11), Ișfan, R. Tănasă (G. Iancu 76). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Neguț 36, K. Ciobotaru 47, Selimovic 60, Marius Măldărășanu 90+7 / Larie 20, R. Tănasă 75, Ţîru 76, Ianis Zicu 84

Arbitru: Rareș Vidican - Daniel Mitruți, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sebastian Colțescu - Valentin Porumbel

#fotbal intern, #Hermannstadt, #farul constanta , #stiri fotbal
