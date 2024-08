Ianis Hagi l-a sunat pe Marius Șumudică și i-a dat răspunsul: ”Opțiunea lui”

S-a discutat intens despre posibilitatea revenirii lui Ianis Hagi în România, la Rapid. După venirea lui Marius Șumudică în Giulești, acesta l-a pus în capul listei de transferuri.

Ianis Hagi vrea însă să joace în afară. El a vorbit cu Marius Șumudică, spunându-i că nu este, pentru el, momentan, o opțiune să revină la Rapid.

"Da, am vorbit cu el, m-a sunat, am o relație bună cu Ianis. Mi-a zis că opțiunea lui e de a rămâne în continuare în străinătate și că își dorește să lupte. Am înțeles că erau ceva variante, aștepta să se elibereze în altă parte, nu mi-a spus echipele și nici nu am intrat în amănunte.

E un tip cu personalitate extraordinară. Mi-a zis că, dacă rămâne la Rangers, va lupta până la ultima picătură de sudoare să demonstreze că merită să joace acolo. Deci sunt șanse minime spre nule din punctul meu de vedere.

Nu știu ce se va întâmpla, domnul Șucu v-a spus că și-l dorește foarte mult, dar cred că e foarte greu să revină în campionatul intern. Și, dacă ar fi să revină, eu cred că ar alege Farul. Dar vom vedea ce se va întâmpla", a declarat Șumudică.

