”Ianis Hagi și-a găsit echipă”. Becali l-a dat de gol

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 22 August 2025, ora 13:02
Ianis Hagi FOTO X Foot Roumain

Ianis Hagi este aproape să semneze cu o nouă echipă. Fotbalistul de 26 de ani este liber de contract de două luni, de când a plecat de la Rangers. El a negociat cu Legia Varșovia și Fatih Karagümrük, dar fără să ajungă la un acord.

S-a vorbit și despre posibilitatea ca el să revină în România, fie la FCSB, fie la Craiova, fie la Rapid. Gigi Becali spune însă că nu îl poate aduce pe Ianis Hagi, mai ales că acesta și-a găsit echipă.

”Aș scoate unul de pe listă pentru Ianis, dar Ianis și-a găsit echipă. Dacă vedeam că nu are, vorbeam eu cu Gică”, a declarat Gigi Becali, vineri, la palat.

Ianis Hagi a jucat, în cariera sa, la Farul Constanța, Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alavés.

