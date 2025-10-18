Cei doi antrenori cu care negociază U Cluj, după despărțirea de Sabău

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 22:25
130 citiri
Cei doi antrenori cu care negociază U Cluj, după despărțirea de Sabău
Ioan Sabău FOTO Facebook Universitatea Cluj

Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp. FC Universitatea Cluj îi mulţumeşte lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, scrie în comunicatul emis de Universitatea Cluj.

Clujenii au pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu,cu 0-2 în faţa liderului din Superligă, echipa FC Botoşani, şi a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie. Ultima victorie în campionat, pentru Universitatea, a fost înregistrată în 30 august, 1-0, în deplasare, cu Unirea Slobozia.

U Cluj are deja doi antrenori pe listă. Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi sunt primii cu care vor discuta.

Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă. Liderul şi-a luat rolul în serios la Cluj şi Mihai Bordeianu...
Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”
Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”
Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universităţii Cluj, însă va putea evolua oficial în alb şi negru doar după ce va obţine viza de lungă şedere în România, a...
#fotbal intern, #Ioan Ovidiu Sabau, #u cluj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Israelienii, interzisi: scandal la nivel inalt! Reactie dura de la Ierusalim: "Lasitate!". Premierul britanic s-a pronuntat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rezultat ISTORIC! Prima victorie în Superliga, în fața FCSB-ului. Umilință uriașă pentru campioană
  2. Cei doi antrenori cu care negociază U Cluj, după despărțirea de Sabău
  3. Fantastic! România are două echipe în finalele Campionatului European
  4. Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu
  5. Formula 1: accident între piloții McLaren în sprintul de la Austin! Verstappen profită
  6. Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
  7. Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
  8. Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
  9. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  10. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj