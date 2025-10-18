Cei doi antrenori cu care negociază U Cluj, după despărțirea de Sabău

Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.

„În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp. FC Universitatea Cluj îi mulţumeşte lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, scrie în comunicatul emis de Universitatea Cluj.

Clujenii au pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu,cu 0-2 în faţa liderului din Superligă, echipa FC Botoşani, şi a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie. Ultima victorie în campionat, pentru Universitatea, a fost înregistrată în 30 august, 1-0, în deplasare, cu Unirea Slobozia.

U Cluj are deja doi antrenori pe listă. Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi sunt primii cu care vor discuta.

