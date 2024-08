Reacția patronului lui CFR Cluj, după înfrângerea cu U Cluj: ”Este prioritatea noastră”

CFR Cluj a pierdut meciul cu U Cluj, ajungând la două etape la rând fără victorie. Trupa lui Dan Petrescu are, la fel ca FCSB sau Rapid, un start dificil de campionat.

Chiar și așa, patronul Ioan Varga nu este nemulțumit, spunând că prioritatea clubului este calificarea în grupele europene. El a explicat decizia de a inversa echipa gazdă a meciului, sărind în ajutorul lui U Cluj, care nu poate să joace pe teren propriu din cauza Untold.

A spus că a făcut asta pentru oraș, dar și din respect pentru președintele lui U Cluj, Radu Constanțea, a cărui tată a avut un ajutor important pentru mama lui Varga.

”În seara asta am jucat cu echipa a doua. Prioritatea noastră este Europa în momentul de față, ne concentrăm pe acest obiectiv.

Asta este, am pierdut un meci, rivalii noștri sunt fericiți acum, dar la finalul campionatului sunt sigur că CFR va fi din nou campioană. Am făcut un gest pentru orașul Cluj, dar și pentru prietenul meu, Radu Constantea, deoarece am fost de acord ca meciul să se joace pe stadionul nostru și nu la Mediaș.

Tatăl domnului Constantea a avut un rol foarte important în viața mea, a salvat-o pe mama mea într-un moment dificil. Aveam datoria morală de a-i mulțumi astfel”, a declarat Ioan Varga, la Digi Sport.

