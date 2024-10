”Oprește-te”. Ioan Varga, mesaj public pentru Gigi Becali: ”Să-și vadă de echipa lui”

După ce Gigi Becali a vorbit despre tensiunile dintre Louis Munteanu și Dan Petrescu, dar și despre faptul că CFR Cluj a plătit mai puțin decât ofertase FCSB, a venit și răspunsul lui Ioan Varga.

Patronul de la CFR Cluj crede că Gigi Becali ar trebui să vorbească mai mult de echipa sa. Din punctul lui de vedere, patronul de la FCSB nu ar trebui să discute despre Louis Munteanu.

„Îi transmit domnului Becali să-și vadă de echipa lui, de afacerea lui, de ciorba lui! Domnul Becali nu m-a auzit pe mine comentând despre jucătorii altei echipe sau despre fotbaliștii dânsului. Despre Bîrligea n-am avut decât cuvinte de laudă, i-am transmis chiar un mesaj că l-am dat cu inimă bună. De ce domnia sa tot se bagă și discută?

Ce treabă are domnia sa cu Louis Munteanu? Să-și vadă de treabă, că la noi, la CFR, lucrurile sunt într-o normalitate. Nu este ca la dânsul. La noi, antrenorul hotărăște. Bineînțeles că patronul are ultimul cuvânt, dar antrenorul este șeful. La noi e normalitate, nu ca la FCSB, unde patronul face echipa și schimbările.

Deci nu poate să ne dea nouă lecții patronul unui club unde domnesc atâtea anomalii. Am putea și noi să vorbim multe despre ce se întâmplă la FCSB sau despre ceea ce face Gigi Becali, dar nu o vom face pentru că e vorba de respectul între noi. Îi spun încă o dată public domnului Becali să ne lase în pace și să nu mai vorbească despre jucătorii noștri, despre situația de la noi!

Ads

Nu e fair, mai ales în condițiile în care eu am fost corect cu domnia sa. Am fost fair până la capăt, așa cum mă știți. Nu este normal ce face Gigi Becali și îi spun doar atât: «Oprește-te!». Nu aș vrea să-mi pierd respectul pe care îl am pentru domnia sa. Haideți să ne respectăm ca patroni și să ne vedem fiecare de echipa lui. Așa mi se pare firesc, de bun-simț”, a declarat Varga, pentru Fanatik.

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în această vară, cumpărat de la Fiorentina pentru două milioane de euro. Totuși, Gigi Becali a susținut că CFR Cluj nu a plătit o sumă atât de mare în schimbul atacantului.

Ads