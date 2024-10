Ioan Varga se gândește la titlu, dar nu vede o luptă cu FCSB: ”Aș prefera să fie ei, decât alții”

CFR Cluj vrea să câștige titlul în Liga 1, după o pauză de două sezoane în care trofeul a ajuns la Farul Constanța, respectiv la FCSB. Anul acesta, echipa antrenată de Dan Petrescu ar putea avea o rivală surpriză.

U Cluj a făcut meciuri foarte bune în acest start de campionat și este lider. Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, rivala ”șepcilor roșii”, și-ar dori ca doar cele două formații din Ardeal să se lupte la titlu.

”Îi văd foarte bine. Doar să aibă puterea să ducă acest ritm. Eu mă bucur, pentru că sunt o echipă din Cluj.

Sincer, nu știu dacă au puterea să ducă acest ritm, dar ar fi o experiență interesantă să ne luptăm împreună la titlu. Aș prefera să fie 'U' Cluj rivala la titlu, decât să fie alta. De ce nu?

Am fost, timp de 9 ani, jucător la 'U' Cluj, până la 17 ani, când m-am dus la CFR și am jucat la nivel de seniori. Eram căpitan. Apoi, a venit Revoluția și m-am lăsat.

Am jucat extremă dreapta, număr 7. Sigur că da. Am o grămadă de foști colegi, prieteni, la 'U' Cluj. Am fost coleg cu Muzsnay. Am jucat în generația aceea”, a declarat Ioan Varga, potrivit ProSport.

