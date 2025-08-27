Anunțul ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, despre viitorul CSA Steaua: „Nu poți să faci performanță pe bani publici”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 27 August 2025, ora 06:52
Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că nu este de acord cu investirea de bani publici în clubul Steaua, al Armatei, însă susține asocierea cu un investitor privat, care să administreze clubul.

Ministrul Apărării a afirmat că, în ultimele două săptămâni, a avut ”întâlniri și discuții diverse” pe tema echipei de fotbal Steaua, a Armatei, care joacă în Liga a II-a. În acest context, întrebat care este planul Ministerului pentru echipa Steaua, ministrul a respins ideea de a investi bani publici într-o echipă de fotbal, chiar dacă aceasta ar ajunge în topul Ligii I.

”Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim și anume: dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci performanță pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani publici într-o echipă care să se bată, să zic, la titlu sau în cupele europene”, a afirmat ministrul Apărării, marți seară, la Euronews România.

El a susținut că este nevoie de o asociere între brandul Steaua, care ”trebuie să rămână al Armatei”, și un investitor, ”cu un contract solid, cu posibilitatea de a investi, pentru că fotbalul e un business”.

Moșteanu a afirmat că investitorul privat este cel care ar trebui să aibă managementul clubului.

”Vom face asta, acum ne uităm la căile juridice și la pașii juridici”, a adăugat ministrul.

România va avea serviciu militar voluntar. Ministrul Moșteanu anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare este în curs de avizare
România va avea serviciu militar voluntar. Ministrul Moșteanu anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare este în curs de avizare
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, anunță că Legea pregătirii populației pentru apărare, lege care prevede implementarea serviciului militar voluntar, se află pe circuitul de...
România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
România a trimis Ucrainei, de la începerea actualului război împotriva Rusiei, 22 de pachete de sprijin militar, iar al 23-lea pachet este în curs de livrare. Anunțul în acest sens a fost...
#fotbal intern, #CSA Steaua, #Ionut Mosteanu , #stiri fotbal
