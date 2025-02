„Cel mai bun atacant străin adus vreodată în România!". Gigi Becali, în al nouălea cer după ultimul transfer făcut de FCSB

După primul meci la FCSB, Jordan Gele l-a convins pe Gigi Becali că este un atacant demn de FCSB. Vârful francez a produs golul de 2-0 în meciul cu Gloria Buzău.

La o zi după meci, patronul echipei, Gigi Becali, a tras concluziile, spunând că este cel mai bun atacant străin care a jucat în România.

„N-ai ce să faci, asta e situația. Poate că e mai bine că s-a jucat pe zăpadă. Știi de ce? Dacă nu ningea, era teren înghețat, așa fost altceva. Nu mi-a fost frică de accidentări.

Nu am avut niciodată.... Cel mai bun atacant străin adus vreodată în România e Gele. E posibil să nu fie așa și pe iarbă, dar ce am văzut pe zăpadă... Atât de puternic, mobil, la înălțimea lui... Nu am avut.", a declarat Gigi Becali.

Jordan Gele a fost adus de FCSB de la Unirea Slobozia în ultima zi a perioadei de transferuri de iarnă, în schimbul sumei de 300.000 de euro.

