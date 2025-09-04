Scandalul uriaș în care a fost implicat noul transfer al jucătorului. Condamnarea primită în Anglia, la scurt timp după ce a plecat de la Chelsea la West Ham

Fundașul francez Kurt Zouma (30 de ani), care are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel, a semnat un contract cu CFR Cluj, a anunțat, miercuri seară, gruparea ardeleană.

El a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023.

În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013.

În sezonul precedent, el a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Pentru echipa națională a Franței, Zouma a jucat atât pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

În 2020, în Anglia, pe când juca la West Ham, Kurt Zouma a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității, după ce s-a filmat lovindu-și și pălmuindu-și pisica.

