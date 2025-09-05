Gafă de marcă în L’Equipe: „Echipa bulgară CFR Cluj”. Ardelenii, gata să aducă încă un francez de top, după Kurt Zouma

Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziționarea jucătorului de bandă dreaptă francez Marcus Coco, rămas liber de contract.

După ce l-a adus pe Kurt Zouma, CFR Cluj ar putea semna cu un alt jucător francez. E vorba de Marcus Coco, fost la FC Nantes.

Marcus Coco (29 de ani) a devenit liber de contract în această vară, atunci când înțelegerea sa cu gruparea franceză FC Nantes s-a încheiat. L’Equipe scrie că „în căutarea unei oferte ieftine”, clubul din Gruia i-ar fi înaintat o ofertă lui Coco. Totuși, partea românească nu este singura interesată de jucătorul francez care evoluează pentru echipa națională din Guadelupe. Pe masă a mai apărut o ofertă a israelienilor de la Hapoel Tel Aviv.

Coco, care a refuzat să semneze cu rușii de la Akron Togliatti, din cauza contextului politic, se va gândi pe cine alege.

Și, în final, un amănunt de culoare: L’Equipe scrie că „echipa bulgară Cluj” a făcut oferta, pentru ca un rând mai jos să revină la normal și să se vorbească despre „clubul românesc care i-a înaintat o ofertă de contract lui Marcus Coco”. O regretabilă scăpare a celor doi jurnaliști semnatari ai articolului, Flavien Tresarrieu și Johan Rigaud.

