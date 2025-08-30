Jucătorii Rapidului, despre problema echipei: „Nu știu cât timp va mai funcționa asta”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 18:59
Jucătorii Rapidului, despre problema echipei: „Nu știu cât timp va mai funcționa asta”
Lars Kramer, jucător la Rapid. FOTO: fcrapid.ro

Fotbalistul Lars Kramer a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu UTA din etapa a 8-a a Superligii, că formația sa, FC Rapid București, trebuie să își îmbunătățească jocul pentru a câștiga meciurile mai ușor.

El a recunoscut că Rapid s-a impus până acum și în partide în care a jucat mai slab.

'Până acum am reușit să câștigăm și ăsta este cel mai important lucru. Câștigăm meciuri chiar și atunci când nu jucăm prea bine. Pe de o parte e un lucru bun, dar în același timp nu știu cât timp va mai funcționa asta. Trebuie să ne îmbunătățim jocul pentru a ne fi mai ușor să câștigăm. Conexiunea este una puternică în cadrul echipei, fiecare a alergat și a luptat pentru celălalt, iar acest lucru a ajutat. Important este însă să încercăm să ne ridicăm nivelul cu fiecare săptămână care trece. Iar atunci consider că vom avea un sezon bun', a spus fundașul.

Kramer se așteaptă la un meci dificil cu UTA, echipă aflată în clasament la 2 puncte în spatele formației giuleștene.

'Nu am văzut prea multe meciuri ale celor de la UTA, primul l-am urmărit în urmă cu două zile. Este o echipă bună, se află doar la două puncte în spatele nostru. Așa că urmează un meci foarte important și intens', a precizat el.

Fundașul olandez este de părere că Rapid trebuie să se lupte în fiecare an pentru câștigarea titlului: 'E prea devreme să vorbim despre titlu după doar șapte partide. Dar Rapid trebuie să se lupte pentru acest obiectiv în fiecare sezon. Noi luptăm pentru asta, vom vedea la final dacă reușim'.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația UTA, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Superligii.

