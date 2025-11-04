Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament

Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament
Mykola Kovtalyuk, jucător la FC Botoșani. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în ultimul meci al etapei a 15-a din Superligă.

Moldovenii au trecut pe lângă gol în minutul 19, la reluarea lui Ongenda, reţinută cu emoţii de Krell. Şapte minute mai târziu Krell a prins la lovitura ce cap a lui Kovralyuk. Jyry a fost egoist în minutul 39, când nu i-a pasat lui Chică-Roţă, mai bine plasat în careu, şi a şutat peste poartă. Ploieştenii au ratat în minutul 61, Anestis intervenind excelent la lovitura de cap a lui Chică-Roşă, pentru ca după trei minute portarul oaspeţilor să respingă la şutul de la distanţă expediat de Dongmo.

În minutul 78 arbitrul Horia Mladinovici a dictat penalti, după verificarea VAR, la un contact între Krell şi Kovtalyuk. A executat Mitrov însă Krell a apărat lovitura de pedeapsă. Chică-Roşă a avut un gol anulat, în minutul 83, pentru ofsaid şi Petrolul – FC Botoşani s-a terminat 0-0.

FC Botoşani redevine lider, cu 32 de puncte, tot atâtea câte are şi Rapid, dar cu golaveraj mai bun. Petrolul are 14 puncte şi este pe locul 12.

PETROLUL: Krell – Guilherme Soares, P. Papp, Roche – Ricardinho, Mateiu (L. Dumitriu 73), Dongmo, Sălceanu (D. Paraschiv 72)– Jyry (Hanca 81), Chică-Roşă, Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe

FC BOTOŞANI: Anestis – Friday Adams, G. Miron, Pape Diaw, Creţ - M. Bordeianu, Charles Petro – Mailat (Bodişteanu 59), Ongenda (Aldair Ferreira 88), Mitrov (Dumiter 81) – Kovtalyuk. ANTRENOR: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Papp 88 / Ongenda 79

Arbitri: Horia Mladinovici – Mihăiţă Necula, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Claudiu Marcu – Sorin Costreie

