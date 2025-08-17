Scorul campionatului în a doua divizie: 8-0

Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a. Într-un alt meci de duminică, FC Bacău a învins Tunari, scor 2-1.

Scorul are șanse mari să fie cel mai mare din acest sezon al campionatului. Marcatori au fost Pop (minutul 14), Carnat (minutele 30 și 72), Grigore (minutul 39), Bălașa (minutul 58), Wiktorski (minutul 64, a.g.), Samake (minutul 66), Neicuțescu (minutul 86).

Echipele folosite:

Concordia: Kucher – Bălașa, Pop, Ghiocel, Dobrescu – Ciuciulete, Carp – Carnat, Grigore, Samake – Păcuraru

Rezerve: Fara – Dumitrașcu, Lazăr, Neicuțescu, Gîrbiță, Mănică, Burcea, Bălan, Boiciuc

Ceahlăul: Barna – Munteanu, Wiktorski, Marc, Șandru, Copoț-Barb, Filip, Suciu, P. Petre, Crețu, Davordzie

Rezerve: Ailenei – Hurtado, Yolou, Docan, Anton, Asibey, Abdullah, Buțerchi, Neag

Luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, iar marți, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iași – Gloria Bistrița.

